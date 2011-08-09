〔美国债市〕机构债利差收窄,受助于空头回补

IFR纽约8月9日电---美国机构债利差周二收窄2-3个基点,扭转昨日扩阔4-5个基点的走势.

但今日利差收窄之势更多得益于空头回补,因在周一利差扩阔时建立了大规模空头头寸中的一部分,而在今日稍早的交易中又纷纷回补空头.

购买不可回赎债券的买家浮现,多数购买五年期以上的机构债.但短期债方面,投资者更多买入短期可回赎债券,因美联储承诺将在较长时间内保持利率在低位.从早盘开始对机构债的买兴就已十分强劲,但在联邦公开市场委员会声明後加剧.成交在早盘清淡後放量,TRACE总成交量为76.90亿美元,有4,446宗交易达成.

另外,美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)周一稍晚报告第二季录得11亿美元的综合亏损,尽管录得10亿美元的收入,因该公司被要求向美国财政部支付16亿美元的股息.

联邦住房贷款银行(FHLB)按计划将于周三宣布发债计划,尽管在纽约股市交易期间风险市场跌幅有所收窄,但该行跳过发行窗口的可能性仍然较高.(完)

--编译 母红;审校 李军

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