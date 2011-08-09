〔美国股市〕强劲反弹收复周一多数失地,美联储声明发布後交投震荡

* 收复周一多数失地

* 美联储声明提振金融股

* 调查显示美国经济再陷衰退的机率为25%

* 道指大涨4%,标普500指数劲扬4.7%,Nasdaq指数急升5.3%

路透纽约8月9日电---美国股市周二大幅收涨,盘中走势震荡,投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策声明中发出的经济信号.

尾盘买盘加速,标普500指数录得逾两年最大单日升幅,而在过去几周,该指数暴跌近17%.

在美联储发布声明承诺还要再保持近零利率两年後,美股六度扭转走势.

银行股从近期跌势中反弹,KBW资本市场指数.KSX大涨6.7%.

"在过去的三四周时间内,股市已经真正消化了经济温和衰退,"纽约Beam Capital Management LLC董事总经理Mohannad Aama表示.

"现在在美联储发布声明後,市场已开始消化美联储和政府会作出什麽反应.仍有些许可能会推出旨在创造就业的财政刺激措施.美联储今日的声明对股市有利."

道琼工业指数.DJI大涨429.92点,或3.98%,报11,239.77点;标准普尔500指数.SPX攀升53.07点,或4.74%,报1,172.53点.Nasdaq指数.IXIC劲扬124.83点,或5.29%,报2,482.52点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量共约164亿股,是今年迄今日均成交量77.5亿股的逾两倍.

纽约证交所涨跌家数之比约为12:1,Nasdaq市场涨跌家数之比为约5:1.

尽管周二大幅反弹,但美股三大股指仍在去年收盘水准之下.

在美联储发布声明後,美股一度触及日低,标普500指数离进入熊市区域仅差数点.熊市区域即较4月29日创下的近期收盘高位回落20%的水准.

根据路透调查,市场预计美国重陷衰退的机率为25%,但经济前景料令美联储采取新的措施的可能性增加.

即使是希望美联储采取新行动的那些投资人也承认因目前的危机不是像2008年时由流动性问题造成的,美联储可以采取的办法看来有限.

在标准普尔下调美国信贷评等後的首个交易日,美股周一暴跌,标普500指数录得2008年12月来最大单日百分比跌幅.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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