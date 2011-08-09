〔纽约汇市〕美联储称在2013年中前保持近零利率後,美元兑瑞郎暴跌逾5%

* 美联储表示将在2013年中以前保持近零利率

* 美联储声明令美元前景黯淡

* 瑞郎兑欧元可能测试平价

路透纽约8月9日电---美元周二普跌,兑瑞郎一度暴跌逾5%,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺再保持近零利率两年,进一步削弱了美元对全球投资者的吸引力.

今日市场走势震荡,在美联储声明公布之初,美元兑诸如澳元和新西兰元等商品货币走强,欧元削减涨幅.但随着美国股市大幅反弹,上述走势尾盘逆转.

分析师称这再次证实应卖出美元.

"我们认为美联储的声明非常温和,甚至超出了我们的预期,"康涅狄格州Faros Trading的研究部主管Dan Dorrow称.

"这对欧元/美元和股市利好,因明确表示将在2013年中之前的两年内保持近零利率将令短期美元资产收益率保持在低位,且影响欧元/美元的利差."

全球投资人起初对美联储未提供阻止美国经济滑向衰退的新想法而感到失望.他们曾希望美联储将采取更为激进的公债购买行动以提振放缓的经济.

"美联储声明令我意外的是它是如此的利空.有一些人曾寄望于美联储会射出某种形式的刺激经济的魔术弹,"新泽西州SICA Wealth Management的总裁兼首席投资长Jeffrey Sica表示.该公司管理着10亿美元的资产.

"投资者抛售,因'哇,我们真的陷入衰退中,'且可能没有快速解决之道的事实给了他们当头一棒."

美联储声明发布後,美元兑瑞郎CHF=EBS在电子交易平台EBS跌至纪录低位0.70676瑞郎,尾盘报0.71955瑞郎,跌幅为4.7%.今年迄今美元/瑞郎累计下跌了近23%,且看似抛售没有缓解的迹象.

美元/瑞郎录得历史上表现最差的一日.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS也跌至1.00750瑞郎的纪录最低,尾盘报1.03380瑞郎,日内回落3.4%.

投资者目前对瑞士央行将任何举措干预汇市以放缓瑞郎升势保持高度警惕.

但瑞士央行可能不愿入市干预,因在雷曼兄弟危机後,欧元/瑞郎跌至1.5瑞郎之下,瑞士央行入市干预却遭致惨重损失.

一个月欧元/瑞郎EURCHF1MO=隐含波动率触及逾32%的纪录高位.

欧元/瑞郎年内累计回落约15%.分析师称,欧元/瑞郎可能触及平价,尽管瑞士央行近期下调利率区间并对瑞郎强势发出警告.

不过,欧元兑美元EUR=EBS上扬1.3%,报1.42600美元.

美元兑日圆JPY=EBS在EBS跌至76.700日圆的低位,距离3月中触及的76.15日圆纪录低位不远.尾盘报76.980日圆,跌幅为0.9%.上周,在美元/日圆跌至77.10日圆附近後,日本央行入市干预.

日本财务大臣野田佳彦在多个场合重申,他正密切关注市场,但表示当局将静观市场对美联储决定的反应,然後再决定是否采取行动.

"一旦近期的全球恐慌尘埃落定,美元将成为(利差交易中)主要的融资货币,因在明年底之前没有利率风险,"Global-View.com的联合创始人Jay Meisler表示.

"这是一个大的假设,但如果情况稳定下来,很难找到持有美元的理由."(完)

--编译 母红;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]