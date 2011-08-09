〔加拿大汇市〕加元/美元从平价水准反弹,此前美联储发表政策声明

港报财经评论：人行紧缩讯号，港股继续回吐--经济日报2月4日
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
路透多伦多8月9日电---加元兑美元周二在高度动荡的交投中上涨,从日低涨逾0.02美元,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)誓言将把宽松货币政策至少再维持两年时间.
加元上涨追随了北美股市的上扬,加拿大股市.GSPTSE劲涨3.76%,创下逾两年来最大单日涨幅.
加元/美元CAD=D4触及日高0.9772加元,或1.0233美元.今日稍早加元/美元跌至平价水准,这是2月以来的首次.
"汇市极度动荡.我觉得这是许多人不确定该如何操作,"CanadianForex资深副总裁John Curran称.
加元/美元CAD=D4收报0.9789加元,或1.0216美元,远高于周一北美汇市收的0.9909加元,或1.0092美元.这是过去10个交易日来上涨的第三天.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。