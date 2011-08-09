〔加拿大汇市〕加元/美元从平价水准反弹,此前美联储发表政策声明

路透多伦多8月9日电---加元兑美元周二在高度动荡的交投中上涨,从日低涨逾0.02美元,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)誓言将把宽松货币政策至少再维持两年时间.

加元上涨追随了北美股市的上扬,加拿大股市.GSPTSE劲涨3.76%,创下逾两年来最大单日涨幅.

加元/美元CAD=D4触及日高0.9772加元,或1.0233美元.今日稍早加元/美元跌至平价水准,这是2月以来的首次.

"汇市极度动荡.我觉得这是许多人不确定该如何操作,"CanadianForex资深副总裁John Curran称.

加元/美元CAD=D4收报0.9789加元,或1.0216美元,远高于周一北美汇市收的0.9909加元,或1.0092美元.这是过去10个交易日来上涨的第三天.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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