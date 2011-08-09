〔美国债市〕德意志银行/瑞银推出新CMBS交易,市场不确定性犹存

IFR纽约8月9日电---周二德意志银行及瑞银公布14亿美元DBUBS 2011-LC3的新的商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)交易.

今日的宣布正值是标准普尔史无前例地下调美国主权信贷评等後,信贷市场最震荡的交易日之一.

此宗交易也在本年迄今美国CMBS市场其中最动荡期间公布,之前标准普尔公布进行准则评审,此举导致标准普尔撤回对两宗交易进行评级,且暂停对所有新发行的交易进行评级.全球经济前景黯淡,加上CMBS市场的不确定性,造成上周有第三宗交易撤回.

鉴于标准普尔近期对评等的举措,所以本周德意志银行/瑞银交易主要由穆迪及惠誉评等,并不令人意外.此交易由64个物业的43宗贷款支持.抵押品中有19%物业地点是在纽约,其馀物业在加州,德州,特拉华州及佛罗达里州.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>