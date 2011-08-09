〔加拿大股市〕录得两年来最大单日升幅,此前美联储公布货币政策声明

路透多伦多8月9日电---加拿大股市周二录得两年来最大单日升幅,交投非常震荡,因美联储称将再保持接近零利率至少两年,以刺激该国经济增长.

加拿大股市结束过去三天累计下挫近9%的颓势,在美国债信评等被下调後投资者担心美国经济可能再次陷入衰退.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,将至少再保持其庞大的货币政策刺激两年,美联储支持成长放缓的经济和脆弱全球市场的努力在内部遭遇部分委员的反对.[ID:nCN8479858][FED-CMN]

"美国将在未来两年内保持近零利率,所以任何经济复苏将可能被美联储上调利率所抵销的风险消失,"Graham Investment Strategy总裁Gavin Graham说,"对经济表现更为敏感的板块表现良好,诸如房地产投资信托(REIT)和金融股等部分超卖板块反弹."

金融股领升,上扬3.94%.能源股大涨3.9%,因原油期货在盘後交易中转跌为升.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升438.30点,或3.76%,报12,109.26点.10大类股全面上涨,升幅在1%或以上.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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