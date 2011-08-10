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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 22:41 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透8月10日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

08/05/11 较上周 较上年 08/05/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 348.6 -5.2 -4.1 349.8 -5.2 -5.2

馏分油 150.2 -0.6 -15.5 151.5 -0.7 -21.6

汽油 211.2 -1.0 -12.3 213.6 -1.6 -9.8

取暖油 38.5 0.2 -10.9 38.7 1.4 -12.8

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -1.4 0.1 0.1 -1.3

煤油型航空燃料 44.9 0.6 0.0 44.4 -0.6 -3.2

原油日加工量 15.0 0.0 0.5 15.6 0.1 0.6

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加150万桶,汽油库存增加50万桶,馏分油库存增加110万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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