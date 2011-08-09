〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因全球股市反弹

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
路透芝加哥8月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,因股市从前一交易日的大跌中反弹.
小麦期货市场收盘时道指上扬,但之後交投震荡.
在美国农业部周四公布8月作物报告前,市场调整仓位.
欧盟小麦价格上涨,扳回稍早跌幅,市场买兴支撑了美国小麦价格.
美国农业部周一稍晚公布的一周作物生长报告显示,美国春小麦优良率下降四个百分点,对市场构成支撑.
指标CBOT-9月小麦合约WU1涨15-1/4美分,报每蒲式耳6.71-3/4美元.
今日CBOT小麦期货预估成交量为167,243口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
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