版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 05:53 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因全球股市反弹

路透芝加哥8月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,因股市从前一交易日的大跌中反弹.

小麦期货市场收盘时道指上扬,但之後交投震荡.

在美国农业部周四公布8月作物报告前,市场调整仓位.

欧盟小麦价格上涨,扳回稍早跌幅,市场买兴支撑了美国小麦价格.

美国农业部周一稍晚公布的一周作物生长报告显示,美国春小麦优良率下降四个百分点,对市场构成支撑.

指标CBOT-9月小麦合约WU1涨15-1/4美分,报每蒲式耳6.71-3/4美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为167,243口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 于春红;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐