〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受美国天气和原油价格回落拖累

路透芝加哥8月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第五天收低,受美国天气状况好转和原油价格回落拖累.

美国股市高开缓解全球经济放缓的担忧,一度提振大豆上涨.不过美股削减涨幅拖累大豆走低.

美国中西部地区天气良好被视为利空,Telvent DTN称,气温适中和间歇性降雨料有利于提振收成前景.

美国农业部称,8月7日当周,美国大豆优良率为61%,此前一周为60%.

巴西政府机构Conab上调该国2010/11年大豆产量预估至7,530万吨的纪录高位,7月时的预估值为7,500万吨.

豆粕上扬,受油/粕利差交易影响,以及利润率低下可能令美国大豆压榨速度放缓,限制豆粕供应.

豆油收低,追随大豆,亦受油粕利差交易打压.

CBOT-8月大豆SQ1收低10-1/2美分,报每蒲式耳12.98-3/4美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收跌2.1美元,报每短吨338.0美元.8月豆油合约BOQ1收跌0.79美分,报53.03美分.

预估CBOT大豆成交量为192,273口,豆油成交118,357口,豆粕成交71,045口.

以下为CBOT农产品期货1846GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 678.25 3.75 0.4% 7.8%

CBOT大豆Sc3 1299.75 -11.75 -0.9% -6.7%

CBOT豆粕SMc2 339.40 -2.30 -0.7% -8.3%

CBOT豆油BOc2 53.92 -1.08 -2.0% -6.6%

CBOT小麦Wc1 671.75 15.25 2.3% -15.4%

CBOT稻米RRc1 1677.00 50.00 3.1% 19.8%

EU小麦BL2X1 193.50 3.25 1.7% -23.4%

NYMEX原油期货CLc1 77.83 -3.48 -4.3% -14.8%

道琼工业指数.DJI 10,658 -140 -1.3% -7.8%

现货金XAU= 1771.90 57.80 3.3% 24.8%

欧元/美元EUR= 1.4219 0.0049 0.3% 6.5%

美元指数.DXY 74.5550 -0.2360 -0.3% -5.7%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1257 -7 -0.6% -29.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)