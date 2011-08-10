版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 22:07 BJT

〔表格〕美国6月趸售库存较前月增长0.6%,预估为增加1.0%

路透8月10日电---美国商务部周三公布,美国5月趸售(批发)库存较前月增长0.6%,预估为增长1.0%.5月修正後为增长1.7%,前值为增长1.8%.

企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 6月 5月 (前值) 11年6月/10年6月

整体库存 0.6 1.7 1.8 15.8

耐久财(耐用品) 1.3 2.1 1.8 12.1

汽车 4.3 5.6 4.7 14.6

专业设备 1.2 1.2 1.0 9.3

电脑设备 3.5 2.4 1.8 10.1

机械 1.8 1.5 1.0 10.1

非耐久财 -0.4 1.2 1.7 21.4

石油 -4.0 2.4 4.2 32.8

整体销售 0.6 -0.3 -0.2 15.4

耐久财 1.6 -0.5 -0.7 10.2

汽车 8.7 -9.2 -10.4 4.7

专业设备 0.6 -0.7 -0.8 3.4

电脑设备 -0.8 -3.2 -2.6 1.2

机械 2.1 -0.5 -0.5 18.9

非耐久财 -0.2 -0.1 0.1 19.9

石油 -2.9 -2.2 -0.9 40.5

(以10亿美元计) 6月 5月 (前值) 10年6月

库存 458.67 456.03 456.26 396.09

耐久财(耐用品) 265.72 262.39 261.72 237.12

汽车 41.02 39.32 39.01 35.80

非耐久财 192.95 193.64 194.53 158.98

(以10亿美元计) 6月 5月 (前值) 10年6月

销售 395.84 393.52 393.69 342.92

耐久财(耐用品) 174.58 171.85 171.56 158.38

汽车 26.49 24.37 24.04 25.29

非耐久财 221.26 221.67 222.13 184.53

库存/销售比 1.16 1.16 1.16 1.16 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐