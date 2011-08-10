〔美国数据〕美国本财年迄今预算赤字为1.1万亿美元--财政部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月10日电---美国财政部周三公布,2010/2011财年迄今预算赤字累计为1.1万亿美元,美国主要立法者将寻求削减政府支出和严控不断增长的公共债务的途径.
财政部表示,2010/2011财年首10个月预算赤字较上年同期下降690亿美元.
财政部称,美国7月预算赤字为1,294亿美元,2010年7月为赤字1,650亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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