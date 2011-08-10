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市场报道 | 2011年 8月 11日 星期四 02:31 BJT

〔美国数据〕美国本财年迄今预算赤字为1.1万亿美元--财政部

路透华盛顿8月10日电---美国财政部周三公布,2010/2011财年迄今预算赤字累计为1.1万亿美元,美国主要立法者将寻求削减政府支出和严控不断增长的公共债务的途径.

财政部表示,2010/2011财年首10个月预算赤字较上年同期下降690亿美元.

财政部称,美国7月预算赤字为1,294亿美元,2010年7月为赤字1,650亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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