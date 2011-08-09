《美国FED焦点》美联储承诺低利率至少再维持两年,提振美股跳涨＝2

由于担心美国经济和欧洲债务危机,同时受到美国债信评级遭下调的冲击,股市从上周尾段开始一路下行.

分析师称,对美国经济仍存在许多疑虑,美联储称在展望下调中反映了一些担忧情绪.

不过美联储承诺其在考虑进一步政策举动,其中很可能包括扩大资产购买计划,则带来些许宽慰.

"如果有必要采取行动,他们会这样做,"Bulltick Capital Markets新兴市场固定收益研究部主管Alberto Bernal表示."他们目前没有采取行动,是因为他们不想传递出明确的恐慌信号."