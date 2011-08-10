〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为2.140%,投标倍数为3.22

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月10日电---美国财政部称,其发售10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.140
中值 2.101
低值 2.000
价格/得标
价格 99.865607
高值得标比率 54.31%
投标倍数 3.22
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 24,000,053,700
总投标 77,381,487,100
竞争性投标得标 23,909,666,600
非竞争性投标得标 40,387,100
FED附加 734,892,600
一级交易商投标 46,409,000,000
一级交易商得标 7,885,826,000
直接投标 14,716,000,000
直接投标得标 7,570,275,600
间接投标 16,166,100,000
间接投标得标 8,453,565,000
发行细节
发行日 2011/08/15
到期日 2021/08/15
CUSIP码 912828RC6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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