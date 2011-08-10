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市场报道 | 2011年 8月 11日 星期四 01:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为2.140%,投标倍数为3.22

路透华盛顿8月10日电---美国财政部称,其发售10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.140

中值 2.101

低值 2.000

价格/得标

价格 99.865607

高值得标比率 54.31%

投标倍数 3.22

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 24,000,053,700

总投标 77,381,487,100

竞争性投标得标 23,909,666,600

非竞争性投标得标 40,387,100

FED附加 734,892,600

一级交易商投标 46,409,000,000

一级交易商得标 7,885,826,000

直接投标 14,716,000,000

直接投标得标 7,570,275,600

间接投标 16,166,100,000

间接投标得标 8,453,565,000

发行细节

发行日 2011/08/15

到期日 2021/08/15

CUSIP码 912828RC6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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