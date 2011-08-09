澳新经济指标预测--8月10日-8月17日****

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
路透8月10日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月8日当周------------------------------
8月10日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -8.3%
8月10-17日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较上月) 7月 -- +1.3%
(较去年同期) -- -0.1%
8月11日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1 增加2.34
全职就业人数(万人) -- 增加5.9
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 4.9% 4.9%
8月12日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------8月15日当周------------------------------
8月15日(一)
无重要经济数据公布.
8月16日(二)
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季终值 -- +2.2%
PPI产出物价 -- +1.7%
8月17日(三)
0130 澳洲薪资价格指数(较上年同期) 第二季 -- +3.8%
(较前季) -- +0.8%(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。
=============================今日重要政经日程==========================