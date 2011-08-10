〔澳洲数据〕8月WESTPAC-MI消费者信心指数降至89.6的逾两年低点

路透悉尼8月10日电---澳洲一项衡量消费者信心的重要指标在8月连续第四个月下滑,触及两年低点,因全球市场重挫令经济前景的忧心更加恶化.

Westpac Bank(WBC.AX)周三公布的对1,200名受访者调查结果显示,其8月消费者信心指数较前月下滑3.5%至89.6,7月为下跌8.3%,较上年同期降幅为24.8%.

此为该指数自2009年5月以来的最低水平.(完)