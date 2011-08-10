〔澳洲数据〕8月WESTPAC-MI消费者信心指数降至89.6的逾两年低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼8月10日电---澳洲一项衡量消费者信心的重要指标在8月连续第四个月下滑,触及两年低点,因全球市场重挫令经济前景的忧心更加恶化.
Westpac Bank(WBC.AX)周三公布的对1,200名受访者调查结果显示,其8月消费者信心指数较前月下滑3.5%至89.6,7月为下跌8.3%,较上年同期降幅为24.8%.
此为该指数自2009年5月以来的最低水平.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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