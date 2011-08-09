〔路透调查〕初级交易商认为美国经济衰退和出台QE3的机率上升

路透纽约8月9日电---路透调查结果显示,华尔街分析师对当局出台进一步量化宽松举措的预期升温,同时调降对经济增长的预估.一些分析师认为,美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能等不及到本月稍早在Jackson Hole举行年度会议,就要宣布下一轮宽松举措了.