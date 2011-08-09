〔路透调查〕初级交易商认为美国经济衰退和出台QE3的机率上升

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
路透纽约8月9日电---路透调查结果显示,华尔街分析师对当局出台进一步量化宽松举措的预期升温,同时调降对经济增长的预估.一些分析师认为,美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能等不及到本月稍早在Jackson Hole举行年度会议,就要宣布下一轮宽松举措了.
在联邦公开市场委员会(FOMC)周二会後进行的这次调查中,20家初级交易商中有19家给出了回复.
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
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