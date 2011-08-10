主要国家经济指标预测--8月10日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -8.3%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.2%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字55
0645 法国工业生产(较前月) 6月 -0.6% +2.0%
0930 英国央行通胀报告 8月
1100 美国抵押贷款市场指数 8月5日当周 -- 565.3
再融资指数 -- 2,780.5
1400 美国趸售(批发)库存 6月 +1.0% +1.8%
趸售销售 +0.3% -0.2%
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,350 赤字430.8
2350 日本机械订单(较前月) 6月 +1.8% +3.0%
(较上年同期) +11.4% +10.5%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,404
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超508
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲房屋融资(较上月) 6月 持平 +0.5%
0130 澳洲NAB企业现况指数 7月 负1 --
企业信心指数 正2 --
0500 日本消费者信心指数 7月 37.0 --
0545 瑞士消费者信心指数 第三季 负17 负5
0600 德国贸易收支(亿欧元) 6月 顺差115 顺差130
出口(较前月) -1.2% -1.5%
进口(较前月) +0.3% -0.3%
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 6月 赤字613 --
0830 英国工业生产(较前月) 6月 持平 +0.4%
(较上年同期) -0.3% +0.2%
制造业产出(较前月) -0.4% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.9%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差88.73 逆差81.0
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差57.18 逆差49.0
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月6日当周 -0.5% --
1215 加拿大房屋开工(万户) 7月 20.51 19.6
1230 美国生产率环比年率 第二季初值 -0.3% -0.8%
单位劳工成本 +2.2% +2.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月6日当周 +4.8% --
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 35.8 --
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 0-0.25% --
2300 韩国失业率 7月 3.3% --
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平
(较上年同期) +2.9% +2.6% (完)
--编译 龚芳/王洋;审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。