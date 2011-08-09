日韩经济指标预测--8月10日-8月17日****

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
路透8月10日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月9日(二)
2300 韩国失业率 7月 -- 3.3%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.1%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
8月10日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.2%
2350 日本机械订单(较前月) 6月 +1.8% +3.0%
(较上年同期) +11.4% +10.5%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,404
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超508
8月11日(四)
0100 韩国央行利率决议 8月 3.25% 3.25%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -0.4%
进口物价(较上年同期) -- +10.5%
8月12日(五)
0430 日本工业生产修正值(较前月) 6月 -- +3.9%
产能利用率指数(较前月) -- +12.8%
8月14日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.7% -0.9%
GDP年率 -2.6% -3.5%
民间消费支出 -0.5% -0.6%
资本支出 +0.5% -0.9%
外部需求 -0.9% -0.2%
-----------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月15日(一)
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 7月 28.0 72.0
进口增长率修正值 +26.8% +24.8%
出口增长率修正值 +17.4% +27.3%
韩国周一逢市场假期休市.
8月16日(二)
无重要经济数据公布.
8月17日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 -- 正1
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股票(亿日圆) -- --
2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 -- 顺差707
出口(较上年同期) -- -1.6%
进口(较上年同期) -- +9.8%(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。
=============================今日重要政经日程==========================