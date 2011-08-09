〔表格〕韩国7月经季节调整的失业率为3.3%,与6月持平--统计局

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
路透首尔8月10日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国7月经季节调整的失业率为3.3%,与6月持平.
统计局并称,韩国7月较上年同期增加33.5万个就业岗位.
下表为韩国就业数据细目:
7月 6月
失业率(%) 3.3 3.3
^较上年同期增加就业岗位(千个) +335 +472
^未经季节调整.(完)
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--编译 李婷仪;审校 隋芬
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