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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 07:17 BJT

〔表格〕韩国7月经季节调整的失业率为3.3%,与6月持平--统计局

路透首尔8月10日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国7月经季节调整的失业率为3.3%,与6月持平.

统计局并称,韩国7月较上年同期增加33.5万个就业岗位.

下表为韩国就业数据细目:

7月 6月

失业率(%) 3.3 3.3

^较上年同期增加就业岗位(千个) +335 +472

^未经季节调整.(完)

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--编译 李婷仪;审校 隋芬

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