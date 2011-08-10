〔全球经济〕盖特纳与王岐山电话讨论经济与市场(更新版)

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月9日电---美国财政部称，财长盖特纳周二与中国国务院副总理王岐山讨论了全球经济问题与金融市场状况。

美财政部的简短声明没有提到标普调降美国信用评级与中国对美国公债投资的问题。

声明称：“盖特纳财长与王岐山副总理今日通过电话讨论了美国、中国，与全球经济所面临的问题，以及全球金融市场状况。”

自上周五标普下调美国评级以来，中国媒体对美国财政政策与政治僵局发出一连串炮轰，称美国以往寅吃卯粮的好日子一去不返。

不过中国政府官员在公开场合对于美国评级遭降仍保持沉默，且中国政府尚未宣布任何举措推动3.2万亿美元外汇储备多元化，减持美元资产。

盖特纳周日接受CNBC/NBC电视采访时表示，相信中国仍会是美国的一大投资方，指出美国国债仍像标普下调美国评级前一样安全。（完）