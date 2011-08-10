〔全球经济〕盖特纳与王岐山电话讨论经济与市场(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月9日电---美国财政部称，财长盖特纳周二与中国国务院副总理王岐山讨论了全球经济问题与金融市场状况。
美财政部的简短声明没有提到标普调降美国信用评级与中国对美国公债投资的问题。
声明称：“盖特纳财长与王岐山副总理今日通过电话讨论了美国、中国，与全球经济所面临的问题，以及全球金融市场状况。”
自上周五标普下调美国评级以来，中国媒体对美国财政政策与政治僵局发出一连串炮轰，称美国以往寅吃卯粮的好日子一去不返。
不过中国政府官员在公开场合对于美国评级遭降仍保持沉默，且中国政府尚未宣布任何举措推动3.2万亿美元外汇储备多元化，减持美元资产。
盖特纳周日接受CNBC/NBC电视采访时表示，相信中国仍会是美国的一大投资方，指出美国国债仍像标普下调美国评级前一样安全。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。