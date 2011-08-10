浙江再次发生出租车司机罢运--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月9日电---据新华社报导，周二，浙江省数百名出租车司机因油价上涨但工资停滞不前而举行罢运，距上一次出租司机罢运只有五天时间。
据新华社报导，嘉兴900辆出租车中有200多辆参与了罢运。数十名司机把车停在市政府附近。
在浙江省南部，温州市苍南县100多名出租车司机周二也参与了罢运，数十人把车停在了县政府附近。
据新华社报导，出租车司机要求涨工资，因为近年来生活成本和油价飙升，但他们的工资基本没涨。罢运司机代表目前正在与政府当局谈判商议解决方案。
据官方媒体报导，上周杭州约有1,500名出租车司机参加罢运。
为结束罢运，杭州市政府承诺在10月底前上调出租车费，并提供补贴，但很多司机认为提高幅度太小，政策来得太迟。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。