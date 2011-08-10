浙江再次发生出租车司机罢运--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月9日电---据新华社报导，周二，浙江省数百名出租车司机因油价上涨但工资停滞不前而举行罢运，距上一次出租司机罢运只有五天时间。

据新华社报导，嘉兴900辆出租车中有200多辆参与了罢运。数十名司机把车停在市政府附近。

在浙江省南部，温州市苍南县100多名出租车司机周二也参与了罢运，数十人把车停在了县政府附近。

据新华社报导，出租车司机要求涨工资，因为近年来生活成本和油价飙升，但他们的工资基本没涨。罢运司机代表目前正在与政府当局谈判商议解决方案。

据官方媒体报导，上周杭州约有1,500名出租车司机参加罢运。

为结束罢运，杭州市政府承诺在10月底前上调出租车费，并提供补贴，但很多司机认为提高幅度太小，政策来得太迟。（完）