《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月9日

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 92.74 +9.67 +11.64 7244428
搜狐 (SOHU.O) 73.73 +6.28 +9.31 2437235
网易 (NTES.O) 45.12 +3.75 +9.06 1059329
百度 (BIDU.O) 143.64 +13.19 +10.11 16135523
亚信科技 ASIA.O 10.99 -0.07 -0.63 1853839
侨兴环球电话 XING.O 1.02 +0.06 +6.25 589065
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.50 +0.56 +5.12 6255583
联电 (UMC.N) 1.91 +0.02 +1.06 3525138
日月光 (ASX.N) 4.87 +0.27 +5.87 452038
矽品精密 (SPIL.O) 4.37 +0.25 +6.07 3231481
和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 +0.04 +4.12 266150
友达 (AUO.N) 4.55 +0.20 +4.60 743748
中华电信 (CHT.N) 33.40 +1.07 +3.31 277070
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.99 +0.99 +3.19 2610309
香港
中华网 CHINA.O 1.39 +0.32 +29.91 525712
中国移动 (CHL.N) 46.25 +1.43 +3.19 1275124
中国联通 (CHU.N) 18.35 +0.51 +2.86 1495455
中国电信 (CHA.N) 60.90 +4.78 +8.52 145855
中芯国际 (SMI.N) 2.53 +0.23 +10.00 183762
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.85 +0.13 +3.49 24055
(完)
--整理 吴云凌
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。
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