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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 06:54 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 92.74 +9.67 +11.64 7244428

搜狐 (SOHU.O) 73.73 +6.28 +9.31 2437235

网易 (NTES.O) 45.12 +3.75 +9.06 1059329

百度 (BIDU.O) 143.64 +13.19 +10.11 16135523

亚信科技 ASIA.O 10.99 -0.07 -0.63 1853839

侨兴环球电话 XING.O 1.02 +0.06 +6.25 589065

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.50 +0.56 +5.12 6255583

联电 (UMC.N) 1.91 +0.02 +1.06 3525138

日月光 (ASX.N) 4.87 +0.27 +5.87 452038

矽品精密 (SPIL.O) 4.37 +0.25 +6.07 3231481

和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 +0.04 +4.12 266150

友达 (AUO.N) 4.55 +0.20 +4.60 743748

中华电信 (CHT.N) 33.40 +1.07 +3.31 277070

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.99 +0.99 +3.19 2610309

香港

中华网 CHINA.O 1.39 +0.32 +29.91 525712

中国移动 (CHL.N) 46.25 +1.43 +3.19 1275124

中国联通 (CHU.N) 18.35 +0.51 +2.86 1495455

中国电信 (CHA.N) 60.90 +4.78 +8.52 145855

中芯国际 (SMI.N) 2.53 +0.23 +10.00 183762

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.85 +0.13 +3.49 24055

(完)

--整理 吴云凌

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