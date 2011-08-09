〔国际油市〕NYMEX原油期货结算价触及9月29日来最低水准

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
* API:上周美国原油库存减少520万桶,路透调查预估为增加150万桶
* 美联储会议後美国股市收高,帮助提振油价
* 关注周三出炉的EIA库存数据
路透纽约8月9日电---美国原油期货在美国石油协会(API)公布美国上周原油库存意外减少後曾转至平盘上方.路透预估原油库存为增加.
交易商称,美国股市尾盘反弹亦帮助提振油价.此前原油期货连续第二日收低,并触及10个月低位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)声明未能激励关于能源需求的乐观情绪.
美联储决策者称,承诺近零利率政策将至少再维持两年,但并未承诺进行新一轮购债举措或说是量化宽松举措,令部分投资者感到失望.
美国石油协会(API)公布,截至8月5日当周,美国原油库存减少520万桶,路透调查预估为增加150万桶.[ID:nCN1884719]
API还表示,炼厂产能利用率增加0.5个百分点,预估为减少0.4个百分点.
美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布一周库存数据.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价报每桶79.30美元,为9月29日来最低水准,当时近月合约收盘价为77.86美元.该合约在75.71-83.05美元之间交投,前者亦为9月29日来最低盘中交投水准.
9月ICE布兰特原油期货LCOc1结算价报102.57,下跌1.17美元,或1.1%.
NYMEX原油两日内下挫7.58美元或8.72%,其较布兰特原油贴水CL-LCO1=R在收盘时扩大至23.27美元,盘中一度扩大至26.08美元纪录高位.
美国能源资料协会(EIA)周二将2011年全球石油日需求增长预估在之前预估的基础上下调了6万桶,至137万桶.但上调2012全球石油日需求增长预估6万桶,至164万桶.[ID:nCN1888459]
石油输出国组织(OPEC)公布月报称,将2011年全球原油日需求增长预估下调15万桶至121万桶,称经济疲软是原因.[ID:nCN1887701]
监测行业数据的Euroilstock表示,16个欧洲国家7月炼厂产能利用率升逾82%,但仍低于去年驾驶季的86%.
沙特(沙乌地)阿拉伯维持9月对亚欧客户的供应不变,尽管过去一周油价大幅下滑.
中国国家统计局周二发布数据,7月中国原油加工量同比增加5.9%至3,749万吨.[ID:nCN1882763]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 79.30 -2.01 -2.5% 75.71 83.05 561,597 521,066
10月原油 79.67 -2.03 -2.5% 76.15 83.41 143,565 140,933
9月RBOB汽油 2.6676 -0.0240 -0.9% 2.5854 2.7606 46,723 56,549
10月RBOB汽油 2.5208 -0.0307 -1.2% 2.4477 2.6149 33,486 36,408
9月取暖油 2.7648 -0.0369 -1.3% 2.7020 2.8574 66,209 68,697
10月取暖油 2.7763 -0.0351 -1.3% 2.7154 2.8667 28,181 23,320
ICE合约
9月布兰特 102.57 -1.17 -1.1% 98.74 105.95 300,347 243,243
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 972,503 947,090 623,758 1,553,276 -7,208
汽油 114,043 126,324 109,779 238,854 -4,963
取暖油 139,816 147,189 107,777 303,631 -3,958 (完)
--编译 杜明霞;审校
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
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