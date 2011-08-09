〔全球金市〕金价振荡交投後收高但脱离纪录高点,後市仍有望继续攀升

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
* 金价触及近1,800美元的纪录高位,但在美联储公布政策决议後走势振荡
* 以欧元和英镑计价的黄金亦触及纪录高点
* ETF黄金持仓量也达到纪录高位
路透纽约8月9日电---金价周二连续第二日上扬,纽约盘初还触及纪录新高,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布将维持美国利率在低位後振荡交投,终场收高逾1%.
金价走势振荡,因黄金在过去两个交易日中上扬近5%,为2008年11月以来最佳的两日表现之一,此後投资者不时进行获利了结.
"我认为投资者自2008年以来精明了不少."PFGBest贵金属分析师Michael Daly表示,"他们认识到黄金在危机时期最容易变现,因此所有人现在都涌入金市."
自6月底以来,金价已上扬约13%.
现货金XAU=较周一收盘上涨约1.2%.其在盘中一度触及1,778美元上方的纪录高位,随後在美联储公布声明後交投于1,750美元上方.
以欧元XAUEUR=R、英镑XAUGBP=R和日圆XAUJPY=R计价的现货金亦触及纪录高位.
美国12月期金GCZ1结算价报每盎司1,743美元,高于周一的1,713.20.在美联储声明发布後,期金一度升逾1,750美元并触及1,782美元的纪录高位.
一些市场人士称,从技术面看,黄金虽然略有回落,但似乎受到良好支撑,可能进一步上攻.
根据世界黄金协会(WGC)的数据,上市交易基金(ETF)的黄金持仓量连续上升12天,达到近7,000万盎司的纪录高点,约相当于2010年黄金总供应量的一半.这也反映出投资者对黄金投资的热情高涨.
现货银XAG=下挫约3.5%,每盎司略低于38美元.
现货铂金(白金)XPT=上扬大约2%至每盎司1,748美元左右.现货钯金XPD=攀升2.7%至每盎司约734美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
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