版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 07:31 BJT

〔韩国金融〕企划财政部长称,市场对近期外部因素的反应过度

路透首尔8月10日电---韩国企划财政部长官朴宰完周三说,国内金融市场对近期外部因素的反应过度.

"政府和民间部门已明显改善其应对风险的能力,"他在一场经济政策协调会议中说.

"(投资人)必须以根据客观讯息建立的信心来看待金融市场,而不是凭藉模糊的焦虑."(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐