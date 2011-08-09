〔韩国金融〕企划财政部长称,市场对近期外部因素的反应过度

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
路透首尔8月10日电---韩国企划财政部长官朴宰完周三说,国内金融市场对近期外部因素的反应过度.
"政府和民间部门已明显改善其应对风险的能力,"他在一场经济政策协调会议中说.
"(投资人)必须以根据客观讯息建立的信心来看待金融市场,而不是凭藉模糊的焦虑."(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
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