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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 07:44 BJT

《美国经济焦点》第二季非农生产率下滑且薪资增长放缓,通胀仍将受控

* 第二季非农生产率环比年率下滑0.3%

* 单位劳工成本上升2.2%,升幅小于第一季

* 生产率和需求疲弱引发裁员风险

路透华盛顿8月9日电---美国第二季度非农生产率下滑,因经济活动减缓.同时温和的薪资增长步伐暗示通胀压力仍将受控.

美国劳工部周二称,第二季非农生产率环比年率初值下滑0.3%,第一季为下滑0.6%.单位劳工成本上升2.2%,升幅小于1-3月当季的4.8%.

"这表明企业已基本用尽了过去两年生产率大幅增长期间的效率提升措施,"Capital Economics驻多伦多资深美国分析师Paul Dales说.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二政策会议後表示,承诺将维持利率在纪录低位至少到2013年中期,同时承认经济比其此前预估要更为疲软.

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