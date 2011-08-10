《国际油市焦点》美国和OPEC均下调全球石油需求增长预估,因经济黯淡

* EIA下调全球石油日需求增长预估,降幅6万桶

* OPEC亦调降预估,降幅15万桶

* 报告可能并未反映疲弱的经济消息--分析师

* IEA将于周三发布报告

路透华盛顿/伦敦8月9日电---美国能源资料协会(EIA)和石油输出国组织(OPEC)周二公布的预估显示,今年全球原油需求增幅将小于之前的预估,因经济前景恶化将抑制发达国家的消费.

这些举动与投行巴克莱资本等其它预测机构的调降相呼应,因经济增速放缓冲击到消费者与企业.

上述报告出炉之际,严峻的经济形势正引发全球经济重陷低迷的担忧.在全球的避险气氛下,上周初以来美国油价已录得逾15%的跌幅.