《国际油市焦点》美国和OPEC均下调全球石油需求增长预估,因经济黯淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* EIA下调全球石油日需求增长预估,降幅6万桶
* OPEC亦调降预估,降幅15万桶
* 报告可能并未反映疲弱的经济消息--分析师
* IEA将于周三发布报告
路透华盛顿/伦敦8月9日电---美国能源资料协会(EIA)和石油输出国组织(OPEC)周二公布的预估显示,今年全球原油需求增幅将小于之前的预估,因经济前景恶化将抑制发达国家的消费.
这些举动与投行巴克莱资本等其它预测机构的调降相呼应,因经济增速放缓冲击到消费者与企业.
上述报告出炉之际,严峻的经济形势正引发全球经济重陷低迷的担忧.在全球的避险气氛下,上周初以来美国油价已录得逾15%的跌幅.
"笼罩经济的阴霾已经在影响市场走势,"OPEC在月报中提到,"市场稳定有可能遭到破坏,这就要求我们在未来几个月采取更高警戒,并密切监控事态发展."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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