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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 07:27 BJT

全球外汇市场8月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月9日(二)

2350 - 日本7月国内企业物价指数(CGPI).

8月10日(三)

0600 - 德国7月消费者物价指数(CPI)

0645 - 法国6月经常帐

0645 - 法国6月工业生产

0930 - 英国央行季度通胀报告

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1400 - 美国6月趸售(批发)库存

1800 - 美国7月联邦预算.(完)

--编译 李爽; 审校 高琦

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