全球外汇市场8月10日主要消息

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月9日(二)
2350 - 日本7月国内企业物价指数(CGPI).
8月10日(三)
0600 - 德国7月消费者物价指数(CPI)
0645 - 法国6月经常帐
0645 - 法国6月工业生产
0930 - 英国央行季度通胀报告
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1400 - 美国6月趸售(批发)库存
1800 - 美国7月联邦预算.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
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路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。
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