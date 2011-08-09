《美债周三展望》美联储政策声明公布後,投资者关注10年期公债标售

* 标售将测试对10年期公债的需求

* 美联储已承诺至少在两年内将维持低利率

* 股市上涨可能带动收益率走高

路透纽约8月9日电---美国财政部周三10年期公债的标售将测试投资者的需求,目前10年期公债收益率(殖利率)不足2.25%.

美国财政部本周共进行三次标售,其第二次要标售320亿美元10年期公债.就在上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)称,近零利率政策将至少再维持两年.[ID:nCN1888763]

该前景可能会推动投资者涌入股市和公司债等风险资产,以及较长期公债,来寻求较高回报.

继美联储周二发表声明後,10年期公债收益率一度大跌,不过随着股市站稳脚跟并强劲上扬後,一些投资者对美国公债的热度开始降温,使得10年期公债收益率尾盘报2.25%.

"今日美联储公布声明後,投资者对10年期公债的价值难以断定,而320亿美元10年期公债标售在即,也同样让事情不好判断."Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说道.