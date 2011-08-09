〔澳洲金融〕国库部长斯万称不担心国内银行融资问题

路透悉尼8月10日电---澳洲国库部长斯万周三说,澳洲银行业者在近来全球金融动荡之中,并没有面临任何取得融资的问题.

"一点问题也没有.绝对没有,我们的银行绝对很健全...我们拥有一些全球最强大的银行,他们现在没有出现任何问题."斯万是在接受CNBC访问时,被问及是否担忧银行和大规模融资时说.(完)