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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 07:38 BJT

〔澳洲金融〕国库部长斯万称不担心国内银行融资问题

路透悉尼8月10日电---澳洲国库部长斯万周三说,澳洲银行业者在近来全球金融动荡之中,并没有面临任何取得融资的问题.

"一点问题也没有.绝对没有,我们的银行绝对很健全...我们拥有一些全球最强大的银行,他们现在没有出现任何问题."斯万是在接受CNBC访问时,被问及是否担忧银行和大规模融资时说.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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