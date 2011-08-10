〔美国新股〕中国凯赛生物决定暂缓其纳斯达克上市发行--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国专注于特种化学品和生物燃料的工业生物技术公司--凯赛生物，决定暂缓其纳斯达克上市发行。
该公司原计划发行690万美国预托凭证（ADS），参考价格在12-14美元，募集资金最多9,660万美元。
该交易原定于8月10日定价。募集资金将用于提高产能、完备生产设施以及推广产品。
德银(DBKGn.DE)、杰富瑞（Jefferies）和摩根士丹利(MS.N)担任承销商。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。