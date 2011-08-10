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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:10 BJT

〔美国新股〕中国凯赛生物决定暂缓其纳斯达克上市发行--IFR

路透8月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国专注于特种化学品和生物燃料的工业生物技术公司--凯赛生物，决定暂缓其纳斯达克上市发行。

该公司原计划发行690万美国预托凭证（ADS），参考价格在12-14美元，募集资金最多9,660万美元。

该交易原定于8月10日定价。募集资金将用于提高产能、完备生产设施以及推广产品。

德银(DBKGn.DE)、杰富瑞（Jefferies）和摩根士丹利(MS.N)担任承销商。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良

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