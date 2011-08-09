《中国报摘》--中国证券报8月10日

* 头版头条:

--中国国务院常务会议指出,当前国际金融市场出现急剧动荡,世界经济复苏的不确定性,不稳定性上升.要冷静观察,做好防范风险的准备.要努力把物价涨幅降下来,继续采取综合措维护经济和金融安全.

* 其他:

--社评文章认为,短期内中国货币政策可能进入观察期.在外围市场波动有所缓和後,仍应立足国内经济形势,保持必要的调控力度.

--国家发改委价格司副司长周望军指出,预计下半年中国食品类价格将继续保持高位运行,但由于翘尾因素快速下降,预期後期价格总水平同比将有所回落.

--隧道股份(600820.SS)拟出资55亿元人民币左右投资昆明南连接线高速公路BOT项目.

--保利地产(600048.SS)7月实现签约金额50.6亿元,同比增长37.86%.

--中国北车601299.SS称,已接获铁道部通知,公司旗下长客股份生产的CRH380BL型动车组暂停出厂.目前长客本年度交付计划中尚有17大列CRH380BL型动车组未予交付,涉及合同金额67亿元.

--中国建筑(601668.SS)1-7月地产业务销售额566亿元,同比增长79.2%;期末土地储备6,496万平方米,新购土地储备1,605万平方米.

--万科(000002.SZ)200002.SZ总裁郁亮表示,未来公司商业地产占比有可能达到20%,目前占比5%.

--洛克菲勒家族全资公司美国罗斯洛克公司与天津新金融投资公司成立合资基金管理公司,基金总规模计划达20亿美元,用于建设天津于家堡罗斯洛克金融中心.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良