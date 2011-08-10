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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:17 BJT

〔香港个股〕TCL通讯决定不再继续进行TDR发行,因市况波动--IFR

路透8月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，鉴于近期波动的市场环境，香港上市的TCL通讯科技2618.HK决定，不再继续进行台湾预托凭证（TDR）的发行。

该公司之前曾宣布，发行最多2.17亿新股，约12亿港元（1.55亿美元），募集资金将用于扩充厂房和购买设备。如果仍有需要，公司将依赖自筹资金或者向银行贷款，解决融资需求。(完)

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--整理 张喜良

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