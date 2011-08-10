西班牙女公爵为爱舍弃亿万财富

(本文由路透中文网编译提供)

路透马德里8月9日电---据西班牙媒体报导，85岁高龄的西班牙阿尔巴女公爵为了爱情，自愿放弃其财富、城堡、价值连城的艺术品和房地产。

据吉尼斯世界纪录称，阿尔巴女公爵--席尔瓦（Cayetana Fitz-James Stuart）是世界上拥有最多贵族头衔的人。她想嫁给比她小25岁的一名普通公务员。

报导称，她将巨额财产分给六个子女，让他们相信求婚者爱的是她，而不是她的财产与领地，领地被视为国家财产。

5月份时，她接受了《名利场》杂志的采访，解释她想与60岁的社会保险部门公务员艾冯索・迪亚兹(Alfonso Diez)步入个人第三次婚姻：“每一次伟大的爱情都应该最终走向婚姻。”

席尔瓦所有的孩子都是她和第一任丈夫、贝哈尔公爵之子Luis Martinez de Irujo所生的。而在丈夫去世後，她在1978年嫁给前神父Jesus Aguirre的决定让很多人震惊。

但她与迪亚兹的结合却遭到了家里人的反对。她的儿子Cayetano Martinez de Irujo几个星期前表示，他只见过迪亚兹三次，考虑到迪亚兹的情史，母亲不应该嫁给他。

“我不知道为什麽孩子们要给我找麻烦，”2月份时阿尔巴女公爵在接受西班牙电台采访时说，“我们在互相伤害。如果事情可以得到解决……迪亚兹不会要任何东西，他要得的只是我。”

多家媒体报导称，女公爵为打消儿女的顾虑，在7月上旬将财产分割。这位女公爵看起来说话吃力，行走时时常需要有人搀扶。（完）