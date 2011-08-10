中国向南北苏丹承诺加强石油合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透朱巴8月9日电---中国外交部长杨洁篪称，中国承诺为苏丹与南苏丹提供支持，帮助两国开发其石油行业。

杨洁篪周二到访南苏丹首都朱巴，他是最早一批到访这个新成立国家的大国外交高官。

与该国总统基尔会晤後，杨洁篪对记者们表示：“我们两国经济要相互帮助，希望双方在农业、基础设施建设、石油生产等领域有好的合作。”

他说道：“我们愿在力所能及的范围内向南苏丹提供援助。”

杨洁篪稍早在苏丹首都喀土穆承诺向其提供更多支持，尤其是在石油、矿产与农业领域。

杨洁篪与苏丹总统巴希尔在喀土穆会见後，苏丹外长卡尔提周一夜间表示，中国石油巨头--中石油获得苏丹三个新气田区的开采权。他还补充称，中国承诺在苏丹开发不止一个新气田。（完）