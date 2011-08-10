中国向南北苏丹承诺加强石油合作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透朱巴8月9日电---中国外交部长杨洁篪称，中国承诺为苏丹与南苏丹提供支持，帮助两国开发其石油行业。
杨洁篪周二到访南苏丹首都朱巴，他是最早一批到访这个新成立国家的大国外交高官。
与该国总统基尔会晤後，杨洁篪对记者们表示：“我们两国经济要相互帮助，希望双方在农业、基础设施建设、石油生产等领域有好的合作。”
他说道：“我们愿在力所能及的范围内向南苏丹提供援助。”
杨洁篪稍早在苏丹首都喀土穆承诺向其提供更多支持，尤其是在石油、矿产与农业领域。
杨洁篪与苏丹总统巴希尔在喀土穆会见後，苏丹外长卡尔提周一夜间表示，中国石油巨头--中石油获得苏丹三个新气田区的开采权。他还补充称，中国承诺在苏丹开发不止一个新气田。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。