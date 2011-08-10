中国第一艘航母周三早首次试水

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月10日电---中国第一艘航母周三早首次出海试航，此举可能在国内点燃爱国热情，但引发国外对中国海上雄心的担忧。

该艘航母期待已久的首次亮相，仅是中国打造发挥地区影响力的航母计划的第一步。

据新华社消息，中国首艘航母“周三早离开辽宁省大连港船坞，进行出海航行试验。”报导指出此次仅是未完工的航母平台的航行试验。

报导称：“军方消息人士称，按照试验计划，首次出海试验时间不会太长。”

“试航归来後，航母将继续接受改装和测试工作。”（完）