中国第一艘航母周三早首次试水

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月10日电---中国第一艘航母周三早首次出海试航，此举可能在国内点燃爱国热情，但引发国外对中国海上雄心的担忧。
该艘航母期待已久的首次亮相，仅是中国打造发挥地区影响力的航母计划的第一步。
据新华社消息，中国首艘航母“周三早离开辽宁省大连港船坞，进行出海航行试验。”报导指出此次仅是未完工的航母平台的航行试验。
报导称：“军方消息人士称，按照试验计划，首次出海试验时间不会太长。”
“试航归来後，航母将继续接受改装和测试工作。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。