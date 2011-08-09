《中国报摘》--金融时报8月10日

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝主持国务院常务会议,指出要做好防范风险的准备,要求有关各国切实采取负责任的财政货币政策,减少财政赤字,妥善处理债务问题,保持市场投资安全和稳定运行,维护全球投资者信心.
* 其他:
--中国证监会称将进一步加强中美资本市场审计监管合作,提升公众公司的会计信息质量,进一步保护投资者的利益,维护两国资本市场健康发展.
--专家表示,尽管当前国内通胀水平高、压力大,但预计全年均值不会大幅超出预期.三季度将成为全年CPI的高点,货币政策不会因此收紧,还将维持稳定.(完)
--整理 谢衡; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。
=============================今日重要政经日程==========================