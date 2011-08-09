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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 07:56 BJT

《中国报摘》--金融时报8月10日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持国务院常务会议,指出要做好防范风险的准备,要求有关各国切实采取负责任的财政货币政策,减少财政赤字,妥善处理债务问题,保持市场投资安全和稳定运行,维护全球投资者信心.

* 其他:

--中国证监会称将进一步加强中美资本市场审计监管合作,提升公众公司的会计信息质量,进一步保护投资者的利益,维护两国资本市场健康发展.

--专家表示,尽管当前国内通胀水平高、压力大,但预计全年均值不会大幅超出预期.三季度将成为全年CPI的高点,货币政策不会因此收紧,还将维持稳定.(完)

--整理 谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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