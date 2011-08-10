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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:16 BJT

〔东京汇市〕美联储声明令美元承压,商品货币反弹

* 美元料继续作为融资货币选择

* 美联储承诺近零利率再维持至少两年

* 商品货币大幅反弹

* 接下来中国贸易数据将成关注焦点

路透悉尼8月10日电---美元周三在亚洲市场承压,在美联储承诺近零利率政策再维持两年後,巩固了美元作为利差交易融资货币的地位,美元下跌.

这令股市和商品货币等风险较大资产类别展开惊人的反弹.澳元兑美元AUD=D4一度飙升近0.05美元至1.0400上方,收复约一半近期大块失地.

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