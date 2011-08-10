〔东京汇市〕美联储声明令美元承压,商品货币反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元料继续作为融资货币选择
* 美联储承诺近零利率再维持至少两年
* 商品货币大幅反弹
* 接下来中国贸易数据将成关注焦点
路透悉尼8月10日电---美元周三在亚洲市场承压,在美联储承诺近零利率政策再维持两年後,巩固了美元作为利差交易融资货币的地位,美元下跌.
这令股市和商品货币等风险较大资产类别展开惊人的反弹.澳元兑美元AUD=D4一度飙升近0.05美元至1.0400上方,收复约一半近期大块失地.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。