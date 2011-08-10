《中国报摘》--其他报纸重要消息8月10日(I)

**上海证券报**

--*ST盛润(000030.SZ)拟换股吸收合并富奥汽车零部件股份公司,资产评估值约为40.33亿元人民币.富奥股份的股东包括一汽集团,吉林国资委及宁波华翔(002048.SZ)等.

--广州银行19.99%股份在重庆产权交易所挂牌转让,挂牌价46.47亿元,每股转让价约2.8元.受让条件要求其应为境外商业银行,最近一年年末总资产原则上不少于100亿美元等.

**人民日报**

--今年重庆计划建设保障性住房49.45万套,截至7月底,已开工建设37.56万套;其他未开工项目,正抓紧开展前期准备工作,预计9月底前将全部开工建设.到"十二五"(2011-2015年)末,重庆城镇居民住房保障覆盖面将达到30%.

--中欧国际工商学院金融学教授黄明称,全球股市及经济走低,中国的通胀压力或因此有所减缓,输入性通胀影响有望减小.在这种情形下,央行的加息及准备金率的上调步伐也将放慢,这对中国股市是有利的.

--友成基金会常务副理事长汤敏称,世界经济在今年下半年或明年出现二次探底的可能性不能完全排除.但中国当前的主要问题是怕增速过快,即使是从缓解当前较高的通货膨胀角度来看,也需要把增长速度压一压.中国的房地产也还在调整过程中,把过热的房地产冷却下来,经济增长也会放缓一些.

**第一财经日报**

--自知情人士获悉,海航商业拟收购南通区域零售龙头企业超越超市100%股权.

--大公国际资信评估公司称,身处济南伪造金融票证案漩涡的齐鲁银行经营状况不容乐观,其不良贷款率已升至4.26%,较年初升3.14个百分点.大公决定将齐鲁银行2009年次级债信用等级维持AA-,评级展望调整为负面.

**21世纪经济报 道**

--中石化集团宣布,完成对澳大利亚太平洋液化天然气公司(APLNG)15%股权认购项目的交割,交易总金额17.65亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/谢衡; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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