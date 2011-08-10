〔澳洲股市〕涨逾3%,银行股、矿业类股反弹

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透墨尔本8月10日电---澳洲股市周三上涨3%,银行股和矿业类股反弹.此前美国政策制定者承诺将趋近零的指标利率再延长两年,激励股市和铜价走高.
0015GMT,指标S&P/ASX 200指数上涨120.8点至4,155.6点.该指数周二收涨1.2%,在此前一度重挫5.5%後,市场惊现大幅反弹.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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