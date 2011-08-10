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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 08:30 BJT

〔澳洲股市〕涨逾3%,银行股、矿业类股反弹

路透墨尔本8月10日电---澳洲股市周三上涨3%,银行股和矿业类股反弹.此前美国政策制定者承诺将趋近零的指标利率再延长两年,激励股市和铜价走高.

0015GMT,指标S&P/ASX 200指数上涨120.8点至4,155.6点.该指数周二收涨1.2%,在此前一度重挫5.5%後,市场惊现大幅反弹.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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