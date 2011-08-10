〔中国个股〕隧道股份拟投资昆明高速公路BOT项目,投资总额55亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月10日电---上海隧道工程股份有限公司(600820.SS)周三公告称,拟投资昆明南连接线高速公路BOT项目,总投资额约55亿元人民币.
公告称,该投资期限为32年,其中建设期约2年,运营期30年.预计项目内部收益率约9.05%.
拟由隧道股份及公司全资子公司上海建元投资共同出资,成立昆明元朔建设发展有限公司,作为昆明南连接线高速公路BOT的项目公司,并以投资建设-经营养护-移交(BOT)模式实施该项目.
昆明元朔建设发展有限公司注册资本约14亿元,隧道股份出资7亿元,其馀由建元投资出资.资金来源为各公司自筹,项目所需其馀投资资金由项目公司进行融资.
隧道股份周二收报8.77元,过去一个月累计下跌16.87%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。