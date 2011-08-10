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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:48 BJT

〔中国个股〕隧道股份拟投资昆明高速公路BOT项目,投资总额55亿元

路透上海8月10日电---上海隧道工程股份有限公司(600820.SS)周三公告称,拟投资昆明南连接线高速公路BOT项目,总投资额约55亿元人民币.

公告称,该投资期限为32年,其中建设期约2年,运营期30年.预计项目内部收益率约9.05%.

拟由隧道股份及公司全资子公司上海建元投资共同出资,成立昆明元朔建设发展有限公司,作为昆明南连接线高速公路BOT的项目公司,并以投资建设-经营养护-移交(BOT)模式实施该项目.

昆明元朔建设发展有限公司注册资本约14亿元,隧道股份出资7亿元,其馀由建元投资出资.资金来源为各公司自筹,项目所需其馀投资资金由项目公司进行融资.

隧道股份周二收报8.77元,过去一个月累计下跌16.87%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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