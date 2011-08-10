〔中国个股〕*ST盛润拟增发股份合并富奥股份,资产评估值约40亿元

路透上海8月10日电---停牌一年多的广东盛润集团股份公司(000030.SZ)(200030.SZ)周三公告称,拟透过新增股份吸收合并中国一汽集团参股的富奥汽车零部件股份公司,後者资产评估值为40.33亿元人民币.

公告指出,公司拟新增发股份9亿3,786.97万股,增发价格为4.3元/股.重组完成後,盛润股份将成为一家专业从事汽车零部件产品的研发、生产、销售,并具有一定规模和行业竞争优势的上市公司.该重组方案尚需取得双方股东会,及国有资产管理及证监会等多个部门的批准.

富奥股份注册资本为11.2亿元,原为中国三大汽车集团之一的一汽集团全资子公司,之後经过改制和引入外部投资者,改制为股份公司.现在其前五大客户均为一汽集团成员企业.

目前吉林国资委实际控制富奥股份32.14%股份表决权,为实际控股人;一汽集团持有31.25%股权,而宁波华翔(002048.SZ)及中信证券的直接投资子公司金石投资分别持有17.86%和4.46%股份.

去年富奥股份实现主营收入56.1亿元,净利润6.98亿元.

本次交易的独立财务顾问为中信证券(600030.SS).

2009年7月,盛润股份被债权向法院申请进行破产重整,今年4月,重整计划执行完毕.重整完成後,*ST盛润成为空壳公司,只待重组方注入优质资产.

*ST盛润于去年5月开始停牌,上一交易日收报9.07元.(完)