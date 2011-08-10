〔韩国热股〕三星电子对欧盟禁止其出售Galaxy平板电脑表示失望

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔8月10日电---韩国三星电子(005930.KS)周三表示,对德国法庭裁定苹果(AAPL.O)在起诉三星侵犯专利权一案中胜诉"感到失望".三星将被禁止在荷兰以外的欧盟地区出售其Galaxy 10.1平板电脑.
三星电子发布声明称,"禁令申请是在没有知会我们的情况下提交的,禁令的发布也是在未听取或展示我方证据的情况下发生的.我们会采取一切必要措施,确保我们的创新型移动通讯设备可向欧洲与全球客户出售."(完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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