〔中国个股〕中国建筑前七月房地产销售额566亿元,同比增近八成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月10日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三称,1-7月地产销售额为566亿元人民币,同比增长79.2%;同期销售面积424万平方米,同比增幅为36.4%.
刊登在上海证券交易所的简报显示,期内该公司新购置土地储备1,605万平方米,截至7月末土地储备为6,496万平方米.
建筑业务方面,中国建筑1-7月新签合同额为4,821亿元,同比增长51.1%;施工面积41,897万平方米,增长37.9%;新开工面积11,023万平方米,同比增26.7%.
中国建筑周二收报3.47元,最近一个月累计下跌13.25%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。