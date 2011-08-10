版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:24 BJT

〔中国个股〕中国建筑前七月房地产销售额566亿元,同比增近八成

路透上海8月10日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三称,1-7月地产销售额为566亿元人民币,同比增长79.2%;同期销售面积424万平方米,同比增幅为36.4%.

刊登在上海证券交易所的简报显示,期内该公司新购置土地储备1,605万平方米,截至7月末土地储备为6,496万平方米.

建筑业务方面,中国建筑1-7月新签合同额为4,821亿元,同比增长51.1%;施工面积41,897万平方米,增长37.9%;新开工面积11,023万平方米,同比增26.7%.

中国建筑周二收报3.47元,最近一个月累计下跌13.25%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐