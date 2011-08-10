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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:24 BJT

〔韩国汇市〕韩元反弹,此前美联储利率政策声明安抚市场

路透首尔8月10日电---韩元兑美元周三盘初涨逾1%,部分收复近期大块失地,之前美联储承诺近零利率至少再维持两年,安抚市场情绪.

韩元兑美元KRW=现报1,075.60/6.10韩元,开盘报1,075.0,追随韩股反弹势头.周二此间市场收于1,088.1.(完)

--编译 李爽;审校 张荻

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