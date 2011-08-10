〔离岸人民币〕中行及建行香港分支配售存款证,合计融资近4亿元--IFR

路透8月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)的香港分支本周通过配售以人民币计价和结算的存款证,合计融资3.995亿元人民币（6,200万美元）。

其中，中国银行香港分行通过瑞银证券发售两档一年期的存款证，共融资2.095亿元人民币，包括利率为1.33%的1.45亿元人民币存款证，和利率为1.37%的6,450万元人民币存款证。

上周该行通过渣打银行，以1.30%的利率，发行一年期人民币存款证融资3.62亿元人民币。今年以来，该行在香港通过发行一年期或以上的存款证共融资逾120亿元人民币。

中国建设银行也通过巴克莱资本发行一年期存款证融资1.9亿元人民币，支付的利率为1.4%，结算日为8月12日。今年中国建设银行香港分行和建银亚洲总计在香港通过发行一年期或更长的存款证融资约63.85亿元人民币。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)