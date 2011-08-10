〔全球金市〕金价持稳在纪录高位附近,关注FED低利率承诺推升股市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月10日电---金价周三小幅走高,徘徊在昨日所创每盎司1,778美元左右纪录高位的附近.但在美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺维持低利率後,股市反弹,料抑制金价的进一步上涨.
2358GMT,现货金XAU=上涨1.05%,报每盎司1,761.65美元,周二曾触及1,778.29美元的纪录高位,且录得2008底金融危机以来最大的三日涨幅,因投资者担心欧美债务危机威胁经济成长,导致全球股市重挫.
美国12月期金GCcv1上涨24.4美元,至每盎司1,767.4美元,距离周二所及约1,782美元的纪录高位不远.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。