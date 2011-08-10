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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:47 BJT

〔全球金市〕金价持稳在纪录高位附近,关注FED低利率承诺推升股市

路透新加坡8月10日电---金价周三小幅走高,徘徊在昨日所创每盎司1,778美元左右纪录高位的附近.但在美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺维持低利率後,股市反弹,料抑制金价的进一步上涨.

2358GMT,现货金XAU=上涨1.05%,报每盎司1,761.65美元,周二曾触及1,778.29美元的纪录高位,且录得2008底金融危机以来最大的三日涨幅,因投资者担心欧美债务危机威胁经济成长,导致全球股市重挫.

美国12月期金GCcv1上涨24.4美元,至每盎司1,767.4美元,距离周二所及约1,782美元的纪录高位不远.

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