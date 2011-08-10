《外汇动态》美元兑日圆守在77上方,因市场提防日本当局干预

0036GMT--美元兑日圆JPY=守在77上方,因对干预的警惕情绪防止了积极的投机性卖盘.美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺2013年前维持近零利率水平後,美元兑日圆承压.

市场关注日本当局下次干预的时点.如果美元逼近76.25的纪录低位,这种紧张情绪将升温.日本财务大臣野田佳彦称,日本将继续与七国集团(G7)密切沟通.

据传止损卖单挂在76.70的周二低位,但据称买单聚集在76.50.美元涨幅料受限,因发现在77.50附近有卖单.

美元兑日圆现报77.09,较美国尾盘涨0.1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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