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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 08:58 BJT

〔韩国金融〕韩国当局称正密切关注市场投机,禁止卖空股票只是初步回应

路透首尔8月10日电---韩国当局周三表示,其正在密切关注市场投机行为,并称周二宣布暂时禁止卖空股票只是回应的第一步.当局认为韩国金融市场近期振荡应归咎于投机行为.

"政府、韩国央行和监管机构将对投机力量和扰乱金融市场的因素作出积极回应...而且我们预计退休基金等机构投资者将为股市带来支撑."央行周三在声明中称.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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