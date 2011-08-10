〔韩国金融〕韩国当局称正密切关注市场投机,禁止卖空股票只是初步回应

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔8月10日电---韩国当局周三表示,其正在密切关注市场投机行为,并称周二宣布暂时禁止卖空股票只是回应的第一步.当局认为韩国金融市场近期振荡应归咎于投机行为.
"政府、韩国央行和监管机构将对投机力量和扰乱金融市场的因素作出积极回应...而且我们预计退休基金等机构投资者将为股市带来支撑."央行周三在声明中称.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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