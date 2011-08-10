〔国际油市〕布兰特原油涨2美元,因美联储承诺低利率政策再维持两年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 布兰特原油一度高见104.77美元,美国原油期货升至82.43美元
* 美联储承诺近零利率政策再维持两年
* API数据显示原油库存大幅下降520万桶
路透新加坡8月10日电---布兰特原油周三在亚洲市场早盘升2美元,延续上日涨势,此前美联储承诺近零利率政策将再维持两年.
布兰特9月原油期货LCOc1一度升至每桶104.77美元,0025GMT时报104.50;美国原油期货CLc1亦一度高见82.43美元,现报81.18.
美国联邦储备理事会周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动.[ID:nCN1888763]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。