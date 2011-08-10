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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:49 BJT

〔国际油市〕布兰特原油涨2美元,因美联储承诺低利率政策再维持两年

* 布兰特原油一度高见104.77美元,美国原油期货升至82.43美元

* 美联储承诺近零利率政策再维持两年

* API数据显示原油库存大幅下降520万桶

路透新加坡8月10日电---布兰特原油周三在亚洲市场早盘升2美元,延续上日涨势,此前美联储承诺近零利率政策将再维持两年.

布兰特9月原油期货LCOc1一度升至每桶104.77美元,0025GMT时报104.50;美国原油期货CLc1亦一度高见82.43美元,现报81.18.

美国联邦储备理事会周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动.[ID:nCN1888763]

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